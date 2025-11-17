Дніпро під масованою атакою “шахедів” - ОВА
Київ • УНН
росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. У місті чути вибухи.
Дніпро ввечері 17 листопада опинилося під масованою атакою "шахедів". Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Деталі
Дніпро під масованою атакою ворожих "шахедів". Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу БпЛА на Дніпропетровщині, вектор на Дніпро.
Моніторингові групи повідомляють про близько 30 БпЛА, які летять в напрямку міста.
Нагадаємо
У ніч на понеділок російські війська завдали удару по селу Ліфіно на Сумщині, внаслідок атаки зруйновано садибу Хрущових – одну із найцінніших архітектурних пам’яток регіону.