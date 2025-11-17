Днепр под массированной атакой «шахедов» – ОВА
Киев • УНН
Россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В городе слышны взрывы.
Днепр вечером 17 ноября оказался под массированной атакой "шахедов". Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Подробности
"Днепр под массированной атакой вражеских "шахедов". Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги", - говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ сообщали о группе БпЛА на Днепропетровщине, вектор на Днепр.
Мониторинговые группы сообщают о около 30 БпЛА, летящих в направлении города.
Напомним
В ночь на понедельник российские войска нанесли удар по селу Лифино на Сумщине, в результате атаки разрушена усадьба Хрущевых – одна из самых ценных архитектурных памятников региона.