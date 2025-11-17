Днепр под массированной атакой «шахедов» – ОВА

Днепр вечером 17 ноября оказался под массированной атакой "шахедов". Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Подробности

"Днепр под массированной атакой вражеских "шахедов". Прошу находиться в безопасных местах до отбоя тревоги", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщали о группе БпЛА на Днепропетровщине, вектор на Днепр.

Мониторинговые группы сообщают о около 30 БпЛА, летящих в направлении города.

Напомним

В ночь на понедельник российские войска нанесли удар по селу Лифино на Сумщине, в результате атаки разрушена усадьба Хрущевых – одна из самых ценных архитектурных памятников региона.