росія зруйнувала садибу Хрущових на Сумщині – пам’ятку, пов’язану з Шевченком
Київ • УНН
російські війська вночі зруйнували садибу Хрущових у селі Ліфіно на Сумщині, одну з найцінніших архітектурних пам'яток регіону. Об'єкт, де гостював Тарас Шевченко, повністю втратив унікальні дерев'яні елементи.
У ніч на понеділок російські війська завдали удару по селу Ліфіно на Сумщині, внаслідок атаки зруйновано садибу Хрущових – одну із найцінніших архітектурних пам’яток регіону. Про це повідомив архітектор і краєзнавець Ігор Титаренко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
За словами Титаренка, об’єкт, який і без того роками занепадав через байдужість, тепер фактично стертий ударами російської армії.
Це була одна з найцікавіших перлин Сумської області… та повністю зруйнована poсійcьroю армiєю
Садиба мала високу історичну цінність: тут свого часу гостював Тарас Шевченко, який залишив у будинку замальовки та етюди. Архітектурний комплекс включав підземну частину з тунелем, а фасади та інтер’єри прикрашали унікальні дерев'яні різьблені елементи, які тепер повністю втрачено. Уцілів лише кам’яний каркас.
Краєзнавець наголошує, що навіть у зруйнованому стані об’єкт потребує охорони.
Залишки необхідно зберегти та законсервувати для майбутньої реставрації… держава має продовжувати захищати навіть зруйновані об'єкти культурної спадщини
