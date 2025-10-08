росіяни вкрали понад 170 культурних цінностей на окупованих територіях - ГУР

російські загарбники викрали понад 170 культурних цінностей з окупованих територій України - зокрема, йдеться про музей "Кам’яна Могила" у Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

На порталі War&Sanctions у розділі "Викрадена спадщина" оприлюднені дані про 178 цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях України.

Серед них - 140 артефактів, що були викрадені під час незаконних археологічних розкопок у Криму - на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".

Також росіяни вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки" "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.

Привласнюючи українську культуру та історію, росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію - заявили в ГУР.

