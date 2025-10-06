На окупованих територіях України дітей русифікують у дитсадках - ЦНС
Київ • УНН
На окупованих територіях України в дитсадках запровадили заняття з "мовного розвитку", де навчають російської мови. Це витісняє українські слова, повідомляє Центр національного спротиву.
На окупованих територіях України дітей почали русифікувати. У старших групах дитсадків запровадили заняття з "мовного розвитку", де навчають російської та витісняють українські слова. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі
Зазначається, що на ТОТ росіяни почали русифікувати дітей ще в дитсадках. Для старших груп ввели обовʼязкові заняття з "розвитку мовлення", під час яких дітей вчать російської й витісняють українські слова.
Мета очевидна — прищепити російську вимову змалечку, щоб стерти сліди української ідентичності
"Це частина цілеспрямованої політики, яка має важкі наслідки для майбутнього покоління", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Це є частиною ширшої політики асиміляції та тиску, спрямованої на витіснення української мови.
