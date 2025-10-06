Уряд рф запускає систему "заохочень" для освітніх закладів, які підтримують окупаційну армію - ЦНС
Київ • УНН
Уряд російської федерації запроваджує систему "заохочень" для шкіл, коледжів та університетів, що допомагають окупаційній армії. Ці заклади перетворено на осередки пропаганди та підготовки майбутніх мобілізованих.
Деталі
Зазначається, що такі заклади фактично перетворені на осередки пропаганди й підготовки майбутніх мобілізованих.
За ініціативою (прем'єр-міністра рф - ред.) мішустіна, навчальні установи, які підтримують війну проти України, отримуватимуть винагороди
У ЦНС вказують, що кремль підмінює освіту мілітаризацією й вихованням у дусі ненависті, остаточно знищуючи саме поняття навчання.
Нагадаємо
росія завозить на тимчасово окуповані території України партії "вчителів" з глибинок рф за контрактами й виплатами.
