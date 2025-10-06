Правительство РФ запускает систему "поощрений" для образовательных учреждений, поддерживающих оккупационную армию - ЦНС
Киев • УНН
Правительство Российской Федерации вводит систему "поощрений" для школ, колледжей и университетов, помогающих оккупационной армии. Эти учреждения превращены в очаги пропаганды и подготовки будущих мобилизованных.
Правительство Российской Федерации запускает систему "поощрений" для школ, колледжей и университетов, помогающих армии оккупанта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что такие учреждения фактически превращены в очаги пропаганды и подготовки будущих мобилизованных.
По инициативе (премьер-министра РФ - ред.) Мишустина, учебные заведения, поддерживающие войну против Украины, будут получать вознаграждения
В ЦНС указывают, что Кремль подменяет образование милитаризацией и воспитанием в духе ненависти, окончательно уничтожая само понятие обучения.
Напомним
Россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок РФ по контрактам и выплатам.
Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС03.09.25, 08:04 • 4306 просмотров