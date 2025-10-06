Правительство РФ запускает систему "поощрений" для образовательных учреждений, поддерживающих оккупационную армию - ЦНС

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 15:08 • 17468 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 46893 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 66548 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 84330 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 150836 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 120853 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109381 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142899 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114245 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 50307 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0.6м/с
89%
749мм
Популярные новости
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена5 октября, 20:18 • 6578 просмотра
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте5 октября, 20:50 • 10880 просмотра
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian5 октября, 22:21 • 7766 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo02:29 • 6772 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен03:21 • 4468 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 150827 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 82835 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 95419 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142895 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114240 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Олег Синегубов
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 47809 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 45429 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 120849 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 54882 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 56805 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Леопард 2

Правительство РФ запускает систему "поощрений" для образовательных учреждений, поддерживающих оккупационную армию - ЦНС

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Правительство Российской Федерации вводит систему "поощрений" для школ, колледжей и университетов, помогающих оккупационной армии. Эти учреждения превращены в очаги пропаганды и подготовки будущих мобилизованных.

Правительство РФ запускает систему "поощрений" для образовательных учреждений, поддерживающих оккупационную армию - ЦНС

Правительство Российской Федерации запускает систему "поощрений" для школ, колледжей и университетов, помогающих армии оккупанта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что такие учреждения фактически превращены в очаги пропаганды и подготовки будущих мобилизованных.

По инициативе (премьер-министра РФ - ред.) Мишустина, учебные заведения, поддерживающие войну против Украины, будут получать вознаграждения

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что Кремль подменяет образование милитаризацией и воспитанием в духе ненависти, окончательно уничтожая само понятие обучения.

Напомним

Россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок РФ по контрактам и выплатам.

Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС03.09.25, 08:04 • 4306 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Украина