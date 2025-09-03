Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что кремль прилагает максимум усилий в переписывание прошлого. Так, для школьников уже подготовили новый единый учебник по "истории": с этого года его будут изучать в 5-7 классах, в следующем - в 8-9.
Параллельно стартует кампания "перевоспитания" учителей. Историков заставляют проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право преподавать выгодную москве версию истории. Так педагогов превращают в проводников пропаганды
В ЦНС отмечают, что попытки стереть украинскую память обречены на провал, а исполнители этих преступлений будут выявлены и наказаны.
Напомним
В августе кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта.
