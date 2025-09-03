Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС

$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 56333 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 90930 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 126572 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 140694 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 76192 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 138726 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 50938 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 88930 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53986 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108875 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 56351 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 126586 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 140707 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 80273 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 138736 просмотра
Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 90 просмотра

российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины начали кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Педагогов заставляют проходить спецкурсы для преподавания выгодной москве версии истории.

Оккупанты начали "перевоспитание" учителей истории на ВОТ Украины - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты начали кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что кремль прилагает максимум усилий в переписывание прошлого. Так, для школьников уже подготовили новый единый учебник по "истории": с этого года его будут изучать в 5-7 классах, в следующем - в 8-9.

Параллельно стартует кампания "перевоспитания" учителей. Историков заставляют проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право преподавать выгодную москве версию истории. Так педагогов превращают в проводников пропаганды

- говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что попытки стереть украинскую память обречены на провал, а исполнители этих преступлений будут выявлены и наказаны.

Напомним

В августе кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоОбразование
Украина