Окупанти розпочали "перевиховання" вчителів історії на ТОТ України - ЦНС
Київ • УНН
російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Педагогів змушують проходити спецкурси для викладання вигідної москві версії історії.
Деталі
Зазначається, що кремль вкладає максимум зусиль у переписування минулого. Так, для школярів уже підготували новий єдиний підручник з "історії": з цього року його вивчатимуть у 5-7 класах, наступного - в 8-9.
Паралельно стартує кампанія "перевиховання" вчителів. Істориків змушують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати вигідну москві версію історії. Так педагогів перетворюють на провідників пропаганди
У ЦНС наголошують, що спроби стерти українську пам’ять приречені на провал, а виконавці цих злочинів будуть виявлені та покарані.
Нагадаємо
У серпні кремлівське "міністерство просвєщєнія" розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта.
