Окупанти розпочали "перевиховання" вчителів історії на ТОТ України - ЦНС

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 56332 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 90929 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 126572 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 140694 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 76192 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 138725 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 50938 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88930 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53986 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108875 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 224161 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 223793 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 213166 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 209740 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 204478 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 56316 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 126554 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 140679 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 80257 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 138718 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 11487 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 25878 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 29112 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 43588 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 88929 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Залізний купол
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Окупанти розпочали "перевиховання" вчителів історії на ТОТ України - ЦНС

Київ • УНН

 • 66 перегляди

російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Педагогів змушують проходити спецкурси для викладання вигідної москві версії історії.

Окупанти розпочали "перевиховання" вчителів історії на ТОТ України - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль вкладає максимум зусиль у переписування минулого. Так, для школярів уже підготували новий єдиний підручник з "історії": з цього року його вивчатимуть у 5-7 класах, наступного - в 8-9.

Паралельно стартує кампанія "перевиховання" вчителів. Істориків змушують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати вигідну москві версію історії. Так педагогів перетворюють на провідників пропаганди

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що спроби стерти українську пам’ять приречені на провал, а виконавці цих злочинів будуть виявлені та покарані.

Нагадаємо

У серпні кремлівське "міністерство просвєщєнія" розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта.

Окупанти у Луганській області змушують вчителів отримувати паспорт рф - ЦНС06.02.23, 12:08 • 843397 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоОсвіта
Україна