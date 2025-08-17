кремлівське "міністерство просвєщєнія" розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що подібні інструкції з’явилися і в регіонах рф - башкортостані, свердловській та смоленській областях.

Фактично окупанти впроваджують систему доносів у школах, перетворюючи педагогів на інструмент поліційного контролю. Це - пряме порушення прав дитини та доказ, що російська "освіта" на ТОТ - лише ширма для ідеологічного впливу, дискримінації та репресій - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають мешканців ТОТ документувати факти тиску та пам’ятати, що після деокупації всі причетні до таких "методик" будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо

російська влада планує ретельно перевіряти всіх "нових громадян" на повну відданість культурі, законам та традиціям рф. У раді з прав людини при диктаторові рф вважають, що підставою для збереження паспорта має стати "100% доведена лояльність".

