На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС

16 серпня, 13:32 • 40600 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 78975 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 54548 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 57220 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 53010 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49054 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 244831 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212823 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167528 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154829 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії16 серпня, 20:59 • 8398 перегляди
"Удар у спину": українські чиновники та експерти прокоментували для FT підсумки зустрічі Трампа з путіним16 серпня, 21:28 • 4166 перегляди
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46 • 4826 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo02:15 • 18733 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW02:47 • 10578 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 341503 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 295536 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 299512 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 306746 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 385337 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Александар Вучич
Едгарс Рінкевичс
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 42989 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 37177 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 106855 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 174539 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 251745 перегляди
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Поїзд
Крилата ракета
Футбол

На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС

Київ • УНН

 • 244 перегляди

міносвіти рф розіслало вчителям на ТОТ України рекомендації щодо нагляду за дітьми без російського паспорта. Це впроваджує систему доносів у школах, перетворюючи педагогів на інструмент поліцейського контролю.

На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС

кремлівське "міністерство просвєщєнія" розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що подібні інструкції з’явилися і в регіонах рф - башкортостані, свердловській та смоленській областях.

Фактично окупанти впроваджують систему доносів у школах, перетворюючи педагогів на інструмент поліційного контролю. Це - пряме порушення прав дитини та доказ, що російська "освіта" на ТОТ - лише ширма для ідеологічного впливу, дискримінації та репресій

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають мешканців ТОТ документувати факти тиску та пам’ятати, що після деокупації всі причетні до таких "методик" будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо

російська влада планує ретельно перевіряти всіх "нових громадян" на повну відданість культурі, законам та традиціям рф. У раді з прав людини при диктаторові рф вважають, що підставою для збереження паспорта має стати "100% доведена лояльність".

Окупанти вивозять вчителів із ТОТ на ідеологічні інструктажі в росію10.08.25, 06:02 • 4095 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Освіта
Дитина
Україна