Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви

Уряд Індії офіційно заявив, що зафіксовано понад двісті випадків вербування громадян країни росією для участі у війні проти України. Наразі відомо про загибель щонайменше 26 індійців, ще семеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Родичі індійських найманців стверджують, що російські агенти заманювали молодих чоловіків обіцянками легальної роботи у сфері обслуговування або будівництва з високими зарплатами.

МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани

Проте після прибуття до рф іноземців змушували підписувати контракти російською мовою, зміст яких вони не могли зрозуміти через мовний бар’єр. Замість обіцяних вакансій індійців відправляли безпосередньо в зону бойових дій.

Спроби репатріації та застереження влади

Офіційне Делі продовжує складні перемовини з москвою щодо повернення своїх громадян. На цей час вдалося домогтися репатріації понад 100 осіб, проте ще близько 50 індійців залишаються у складі окупаційних військ.

Індія разом із Непалом та Шрі-Ланкою виступила з терміновим закликом до своїх мешканців не піддаватися на фальшиві пропозиції працевлаштування в росії.

Влада країн Південної Азії наголошує, що обіцянки легкого заробітку є частиною налагодженої схеми примусового залучення іноземців до воєнних дій проти України. російська сторона, своєю чергою, продовжує наполягати, що вербування відбувається виключно на добровільній основі.

Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані