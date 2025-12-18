$42.340.15
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 4078 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 12049 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 12285 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 13763 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 21230 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 27224 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 11787 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 21867 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19119 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Уряд Індії підтвердив вербування понад 200 своїх громадян росією для участі у війні проти України. Загинуло щонайменше 26 індійців, ще сім зникли безвісти.

Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви

Уряд Індії офіційно заявив, що зафіксовано понад двісті випадків вербування громадян країни росією для участі у війні проти України. Наразі відомо про загибель щонайменше 26 індійців, ще семеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Родичі індійських найманців стверджують, що російські агенти заманювали молодих чоловіків обіцянками легальної роботи у сфері обслуговування або будівництва з високими зарплатами. 

МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани15.12.25, 17:50 • 6861 перегляд

Проте після прибуття до рф іноземців змушували підписувати контракти російською мовою, зміст яких вони не могли зрозуміти через мовний бар’єр. Замість обіцяних вакансій індійців відправляли безпосередньо в зону бойових дій.

Спроби репатріації та застереження влади

Офіційне Делі продовжує складні перемовини з москвою щодо повернення своїх громадян. На цей час вдалося домогтися репатріації понад 100 осіб, проте ще близько 50 індійців залишаються у складі окупаційних військ.

Індія разом із Непалом та Шрі-Ланкою виступила з терміновим закликом до своїх мешканців не піддаватися на фальшиві пропозиції працевлаштування в росії. 

Влада країн Південної Азії наголошує, що обіцянки легкого заробітку є частиною налагодженої схеми примусового залучення іноземців до воєнних дій проти України. російська сторона, своєю чергою, продовжує наполягати, що вербування відбувається виключно на добровільній основі.

Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані14.12.25, 15:59 • 3926 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Шрі-Ланка
Ботсвана
Непал
Україна
Іран