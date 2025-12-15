МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани
Київ • УНН
МЗС України застерегло африканські країни від вербування рф після того, як двоє громадян Ботсвани, ймовірно, стали жертвами вербування. Міністерство підкреслило, що росія системно вербує іноземців під виглядом працевлаштування чи навчання, що є організованою політикою держави.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення про те, що двоє громадян Ботсвани, ймовірно, стали жертвами оманливих вербувальних схем, пов’язаних з агресією росії проти України. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що цей процес свідчить про системну політику кремля, спрямовану на залучення іноземців до війни. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС.
Деталі
МЗС України зазначило, що викликає "занепокоєння, що молоді громадяни Ботсвани могли підпасти під вплив маніпуляцій і брехливих обіцянок з метою їхнього втягування в іноземну війну".
У Міністерстві підкреслили, що від початку повномасштабного вторгнення російська сторона системно здійснює вербування, зокрема в країнах Африки, використовуючи оманливі пропозиції під виглядом працевлаштування або навчання. Той факт, що вербування передбачає укладення формальних контрактів безпосередньо з міністерством оборони або генштабом рф, чітко свідчить про залученість російських державних інституцій.
Зазначені практики не можуть розглядатися як поодинокі злочини чи діяльність несанкціонованих посередників. Вони є організованою та системною політикою, що реалізується російським державним апаратом у межах агресивної війни проти України, що становить грубе порушення Статуту ООН, норм міжнародного гуманітарного права та фундаментальних стандартів прав людини
Українське зовнішньополітичне відомство привітало проактивні кроки Уряду Республіки Ботсвана, спрямовані на перевірку інформації та застереження своїх громадян від сумнівних міжнародних вербувальних схем. Україна закликала всі уряди держав Африки зберігати пильність, викривати такі випадки та вживати заходів для недопущення втягнення своїх громадян у війну методами дезінформації, примусу або фінансових стимулів.
