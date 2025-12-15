МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани

$42.190.08
15:22 • 3332 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 4948 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 5678 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 6782 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 14060 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 14593 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 17898 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 19997 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 20891 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21631 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 8834 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 18930 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20197 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 7632 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11325 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 14060 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 11477 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 20366 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 78985 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 95984 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Одеса
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 22633 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 39815 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 41088 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 45488 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 80275 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани

Київ • УНН

 • 26 перегляди

МЗС України застерегло африканські країни від вербування рф після того, як двоє громадян Ботсвани, ймовірно, стали жертвами вербування. Міністерство підкреслило, що росія системно вербує іноземців під виглядом працевлаштування чи навчання, що є організованою політикою держави.

МЗС України застерігає Африку від вербування росією після інциденту з громадянами Ботсвани

Міністерство закордонних справ України відреагувало на повідомлення про те, що двоє громадян Ботсвани, ймовірно, стали жертвами оманливих вербувальних схем, пов’язаних з агресією росії проти України. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що цей процес свідчить про системну політику кремля, спрямовану на залучення іноземців до війни. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС.

Деталі

МЗС України зазначило, що викликає "занепокоєння, що молоді громадяни Ботсвани могли підпасти під вплив маніпуляцій і брехливих обіцянок з метою їхнього втягування в іноземну війну".

У посольстві рф в Ірані відхрещуються від листа із пропозицією про вербування на війну в Україні10.12.25, 13:26 • 3981 перегляд

У Міністерстві підкреслили, що від початку повномасштабного вторгнення російська сторона системно здійснює вербування, зокрема в країнах Африки, використовуючи оманливі пропозиції під виглядом працевлаштування або навчання. Той факт, що вербування передбачає укладення формальних контрактів безпосередньо з міністерством оборони або генштабом рф, чітко свідчить про залученість російських державних інституцій.

Зазначені практики не можуть розглядатися як поодинокі злочини чи діяльність несанкціонованих посередників. Вони є організованою та системною політикою, що реалізується російським державним апаратом у межах агресивної війни проти України, що становить грубе порушення Статуту ООН, норм міжнародного гуманітарного права та фундаментальних стандартів прав людини 

– йдеться у повідомленні МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство привітало проактивні кроки Уряду Республіки Ботсвана, спрямовані на перевірку інформації та застереження своїх громадян від сумнівних міжнародних вербувальних схем. Україна закликала всі уряди держав Африки зберігати пильність, викривати такі випадки та вживати заходів для недопущення втягнення своїх громадян у війну методами дезінформації, примусу або фінансових стимулів.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5860 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Ботсвана
Україна
Іран