МИД Украины предостерегает Африку от вербовки Россией после инцидента с гражданами Ботсваны

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщения о том, что двое граждан Ботсваны, вероятно, стали жертвами обманных вербовочных схем, связанных с агрессией России против Украины. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот процесс свидетельствует о системной политике Кремля, направленной на привлечение иностранцев к войне. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

МИД Украины отметил, что вызывает "беспокойство, что молодые граждане Ботсваны могли подпасть под влияние манипуляций и лживых обещаний с целью их вовлечения в иностранную войну".

В Министерстве подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения российская сторона системно осуществляет вербовку, в частности в странах Африки, используя обманные предложения под видом трудоустройства или обучения. Тот факт, что вербовка предусматривает заключение формальных контрактов непосредственно с министерством обороны или генштабом РФ, четко свидетельствует о вовлеченности российских государственных институтов.

Указанные практики не могут рассматриваться как единичные преступления или деятельность несанкционированных посредников. Они являются организованной и системной политикой, реализуемой российским государственным аппаратом в рамках агрессивной войны против Украины, что представляет собой грубое нарушение Устава ООН, норм международного гуманитарного права и фундаментальных стандартов прав человека