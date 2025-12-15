МИД Украины предостерегает Африку от вербовки Россией после инцидента с гражданами Ботсваны
МИД Украины предостерег африканские страны от вербовки РФ после того, как двое граждан Ботсваны, вероятно, стали жертвами вербовки. Министерство подчеркнуло, что Россия системно вербует иностранцев под видом трудоустройства или обучения, что является организованной политикой государства.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщения о том, что двое граждан Ботсваны, вероятно, стали жертвами обманных вербовочных схем, связанных с агрессией России против Украины. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот процесс свидетельствует о системной политике Кремля, направленной на привлечение иностранцев к войне. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.
МИД Украины отметил, что вызывает "беспокойство, что молодые граждане Ботсваны могли подпасть под влияние манипуляций и лживых обещаний с целью их вовлечения в иностранную войну".
В Министерстве подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения российская сторона системно осуществляет вербовку, в частности в странах Африки, используя обманные предложения под видом трудоустройства или обучения. Тот факт, что вербовка предусматривает заключение формальных контрактов непосредственно с министерством обороны или генштабом РФ, четко свидетельствует о вовлеченности российских государственных институтов.
Указанные практики не могут рассматриваться как единичные преступления или деятельность несанкционированных посредников. Они являются организованной и системной политикой, реализуемой российским государственным аппаратом в рамках агрессивной войны против Украины, что представляет собой грубое нарушение Устава ООН, норм международного гуманитарного права и фундаментальных стандартов прав человека
Украинское внешнеполитическое ведомство приветствовало проактивные шаги Правительства Республики Ботсвана, направленные на проверку информации и предостережение своих граждан от сомнительных международных вербовочных схем. Украина призвала все правительства государств Африки сохранять бдительность, разоблачать такие случаи и принимать меры для недопущения вовлечения своих граждан в войну методами дезинформации, принуждения или финансовых стимулов.
