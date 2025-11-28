$42.190.11
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39
28 ноября, 15:39 • 13638 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 20732 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 29655 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 23058 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 18632 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 37170 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21943 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18577 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 40987 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С 2022 года Россия привлекла граждан 128 стран к войне против Украины через фейковые центры, частные структуры и дипломатические учреждения. Иностранцев вербуют обманом, принуждением или за деньги, многих из них убивают или берут в плен.

Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран

Россия с 2022 года создала широкую международную сеть для вербовки иностранцев в войну против Украины. Через фейковые рекрутинговые центры, частные структуры и дипломатические учреждения она привлекла людей из 128 стран, часто используя обман, давление или финансовую выгоду. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

С 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.

Сотни и тысячи граждан разных стран были обманом, принуждением или за деньги втянуты в агрессию

- сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что Москва выстроила транснациональную систему вербовки иностранцев, используя обман и криминальные схемы. 

По данным ЦПД, в войну против Украины привлекли граждан десятков стран - от Азии до Африки. Многих из них убили или взяли в плен.

Напомним

По данным МИД Украины, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран воюют в российской армии в Украине, хотя фактическая цифра может быть выше. Россия вербует их различными методами, обещая деньги или обманом, и большинство из них погибают на передовой.

рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP16.01.25, 23:50

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Азия
Африка
Украина