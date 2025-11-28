Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран

Россия с 2022 года создала широкую международную сеть для вербовки иностранцев в войну против Украины. Через фейковые рекрутинговые центры, частные структуры и дипломатические учреждения она привлекла людей из 128 стран, часто используя обман, давление или финансовую выгоду. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

С 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.

Сотни и тысячи граждан разных стран были обманом, принуждением или за деньги втянуты в агрессию - сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что Москва выстроила транснациональную систему вербовки иностранцев, используя обман и криминальные схемы.

По данным ЦПД, в войну против Украины привлекли граждан десятков стран - от Азии до Африки. Многих из них убили или взяли в плен.

Напомним

По данным МИД Украины, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран воюют в российской армии в Украине, хотя фактическая цифра может быть выше. Россия вербует их различными методами, обещая деньги или обманом, и большинство из них погибают на передовой.

рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP