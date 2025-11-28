Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран
Киев • УНН
С 2022 года Россия привлекла граждан 128 стран к войне против Украины через фейковые центры, частные структуры и дипломатические учреждения. Иностранцев вербуют обманом, принуждением или за деньги, многих из них убивают или берут в плен.
Россия с 2022 года создала широкую международную сеть для вербовки иностранцев в войну против Украины. Через фейковые рекрутинговые центры, частные структуры и дипломатические учреждения она привлекла людей из 128 стран, часто используя обман, давление или финансовую выгоду. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
С 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.
Сотни и тысячи граждан разных стран были обманом, принуждением или за деньги втянуты в агрессию
Отмечается, что Москва выстроила транснациональную систему вербовки иностранцев, используя обман и криминальные схемы.
По данным ЦПД, в войну против Украины привлекли граждан десятков стран - от Азии до Африки. Многих из них убили или взяли в плен.
Напомним
По данным МИД Украины, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран воюют в российской армии в Украине, хотя фактическая цифра может быть выше. Россия вербует их различными методами, обещая деньги или обманом, и большинство из них погибают на передовой.
