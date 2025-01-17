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рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP

рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP

Киев  •  УНН

 • 4756 просмотра

Read in English

Россия вербует индийцев в свою армию под видом трудоустройства и образования. Около 100 граждан Индии воюют на стороне РФ, 10 из них уже погибли.

Россия под видом трудоустройства или получения образования вербует граждан Индии в свою армию, отправляя их на войну против Украины. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Недавняя смерть гражданина Индии, который воевал в составе российской армии в Украине, привлекла внимание к практике кремля привлекать иностранцев к боевым действиям и "создала напряженность в ранее процветающих отношениях между Нью-Дели и Москвой", отмечает газета.

Ссылаясь на заявления правительства Индии и родственников мужчин, оказавшихся в составе российской армии, WP сообщила, что российская сторона привлекала их, обещая работу или образование.

По данным WP, около сотни индийских граждан участвуют в войне на стороне РФ против Украины. 32-летний Бинил Бабу, погибший в январе, стал десятым индийцем, чья смерть подтверждена.

россия вербует сотни йеменских хуситов для войны против Украины - Financial Times24.11.24, 15:25 • 27922 просмотра

Как отмечает издание, российские власти регулярно опровергают обвинения в своих действиях и заявляют о намерении освободить индийских граждан из российской армии.

14 января МЗ Индии сообщило, что на войне в Украине погиб гражданин Индии, которого завербовала рф, а другой - получил ранения и лечится в москве.

Министерство заявило, что правительство Индии под руководством Нарендры Моди "решительно занялось" этим вопросом с российскими властями и посольством России в Нью-Дели.

В то же время там подчеркнули, что необходимо как можно скорее провести демобилизацию индийских граждан, которых завербовала Россия.

Напомним

В октябре прошлого года 85 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с российской армией, вернулись домой.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
the-washington-postВашингтон Пост
nyu-deliНью-Дели
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
ukrainaУкраина

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