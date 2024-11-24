С помощью теневой операции по торговле людьми россии удалось завербовать сотни хуситов из Йемена для участия в боевых действиях против Украины. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

Йеменские рекруты, которые приехали в россию, рассказали изданию, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Но когда они прибыли в рф, их принудительно призвали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украине.

По мнению аналитиков, мало кто из хуситов прошел подготовку в россии, несмотря на то, что Йемен - бедная страна и хорошо подходит для вербовки наемников.

Среди контрактов йеменцев, с которыми ознакомилась FT, есть компания, основанная известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. В регистрационных документах компания указана как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Вербовка наемников началась в июле. Один из контрактов датирован 3 июля и подписан руководителем центра отбора подрядчиков в нижнем новгороде.

Издание связалось с одним из наемников. Он предположил, что был частью группы из около 200 йеменцев, которых призвали в российскую армию в сентябре. Мужчина рассказал, что его заманили в Россию обещаниями прибыльной работы в сфере "безопасности" и "инженерии".

После нескольких недель на фронте он вместе с четырьмя другими новоприбывшими йеменцами скрывался в лесу в Украине. По словам наемника, один из мужчин пытался покончить жизнь самоубийством и был доставлен в больницу.

Напомним

МИД Индии требует от российской армии возвращения нескольких десятков граждан Индии, обманом заставивших подписать контракт с российской армией. Многих индийцев уже вернули домой.

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