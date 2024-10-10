россия обманом вербует молодых африканок на завод по сборке "шахедов" в татарстане - расследование АР

россия обманом заманивает молодых африканок на завод по производству дронов и использует их в качестве дешевой рабочей силы. Женщины работают под постоянным видеонаблюдением и не имеют надлежащей защиты при работе с химическими веществами. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Журналисты выяснили, что россия распространяет в бедных странах Африки заманчивую рекламу, в которой приглашает женщин в возрасте 18-22 года учиться по программам стажировки в таких сферах, как гостинично-ресторанный бизнес или общественное питание. Вместо этого, женщины, подписавшие бумаги, оказываются в Татарстане, чтобы работать на заводе по производству иранских ударных дронов.

Подобную рекламу зафиксировали в Уганде, Руанде, Кении, Южном Судане, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также южноазиатской стране Шри-Ланка. Это движение распространяется также на другие страны Азии и Латинской Америки. Согласно сообщениям в Telegram-канале "алабуги", чиновники пытались набирать персонал в детских домах Уганды. российские чиновники также посетили более 26 посольств в Москве, чтобы продвигать программу.

Согласно расследованию агентства AP, россия уже завербовала около 200 африканских женщин. Они работают вместе с российскими учениками профессионально-технических училищ в возрасте от 16 лет на заводе в особой экономической зоне "алабуга" в татарстане. Они работают над созданием беспилотников, в частности, деталей, "не требующих особой квалификации".

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По данным экспертов и расследования AP, "алабуга" является единственным российским производственным предприятием, которое нанимает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия. В одном из документов, просочившемся в сеть, показано, что сборочные линии являются сегрегированными, и используется пренебрежительный термин для обозначения африканских рабочих.

По словам женщины, которая собирает беспилотники, иностранные рабочие ездят автобусами от своих жилых помещений до завода, проезжая многочисленные контрольно-пропускные пункты после сканирования номерных знаков, тогда как другие транспортные средства останавливают для более строгих проверок.

У них общие общежития и кухни, которые охраняются круглосуточно, говорится в сообщениях в социальных сетях. Вход контролируется с помощью распознавания лиц, а за новобранцами наблюдают камеры наблюдения. Домашние животные, алкоголь и наркотики запрещены.

По прибытии иностранцы получают местные SIM-карты для своих телефонов, но им запрещено проносить их на территорию завода, который считается секретным военным объектом.

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Одна женщина сказала, что может говорить с репортером AP только с разрешения своего руководителя, другая сказала, что ее сообщения отслеживаются, третья сказала, что работникам запрещено говорить с посторонними о своей работе, а четвертая сказала, что руководители поощряют их доносить на коллег по работе.

Одна из работниц по изготовлению дрона рассказал AP, что новобранцев обучают, как собирать дроны и покрывать их едким веществом с консистенцией йогурта. По ее словам, многие рабочие не имеют защитного снаряжения, и она добавила, что от химикатов у нее было ощущение, будто ее лицо колют маленькими иглами, а на щеках появились "маленькие дырочки", из-за чего они сильно чешутся. На видео, предоставленном AP, видно, что другая женщина, одетая в форму "алабуги", имеет такое же пораженное лицо.

Сначала программа обещала рекрутам 700 долларов в месяц, но впоследствии в социальных сетях появились сообщения, что эта сумма составляет "более 500 долларов". Одна из работниц рассказала, что из ее зарплаты вычитали стоимость проживания, авиабилетов, медицинского обслуживания и уроков русского языка, а на оставшиеся деньги она пыталась оплатить самое необходимое, например, проезд на автобусе.

Напомним

Как сообщали источники в разведке, украинские штурмовые беспилотники достигли стратегически важных промышленных объектов в казани и нижнекамске (россия), вызвав взрывы и эвакуацию людей. В мае беспилотники атаковали завод в татарстане.

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