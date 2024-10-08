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рф наносит ущерб безопасности ряда государств Африки и использует их граждан в качестве наемников на войне против Украины - МИД

рф наносит ущерб безопасности ряда государств Африки и использует их граждан в качестве наемников на войне против Украины - МИД

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:42  •  1611 просмотра

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МИД Украины выразил обеспокоенность относительно деятельности рф в Африке через "Африканский корпус". Осуждено использование россией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников в войне против Украины.

Украина выражает серьезную обеспокоенность продолжающейся противоправной деятельностью российской федерации, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" рф и аффилированных с ним террористических российских частных военных компаний на суверенной территории ряда государств Африки. Об этом говорится в заявлении МИД по дестабилизирующей деятельности россии в ряде государств Африки, передает УНН.

В дипведомстве отметили, что российские наемники наносят непоправимый вред стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, вызывают увеличение человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины.

"Констатируем, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которых россия обманом или принуждением направляет на войну против украинского народа, регулярно попадают в украинский плен.

Обращаемся к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать попадания в ряды российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь", - говорится в заявлении.

В МИД решительно осудили циничное использование российской федерацией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны Украины на территории нашего государства.

"Призываем правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия россии и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику.

Согласно общепризнанным нормам и принципам международного права и Устава ООН, Украина является жертвой незаконной, неспровоцированной и неоправданной вооруженной агрессии со стороны рф. Следовательно, международным долгом всех государств, которые уважают Принципы и Цели Устава ООН, является содействие защите суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Только через единство и силу мир способен дать достойный отпор агрессорам и оккупантам, где бы они ни находились", - резюмировали в МИД.

россия перебрасывает наемников из Африки в курскую область - СМИ30 августа 2024, 11:39 • 12250 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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