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рф завдає шкоди безпеці низки держав Африки та використовує їх громадян в якості найманців на війні проти України - МЗС

рф завдає шкоди безпеці низки держав Африки та використовує їх громадян в якості найманців на війні проти України - МЗС

Київ • УНН

 • 32533 перегляди

МЗС України висловило стурбованість щодо діяльності РФ в Африці через "Африканський корпус". Засуджено використання росією громадян африканських та арабських країн як найманців у війні проти України.

Україна висловлює серйозну стурбованість триваючою протиправною діяльністю російської федерації, направленою на розширення своїх сфер впливу з використанням так званого "Африканського корпусу" рф та афілійованих із ним терористичних російських приватних військових компаній на суверенній території низки держав Африки. Про це йдеться у заяві МЗС щодо дестабілізуючої діяльності росії в низці держав Африки, передає УНН.

У дипвідомстві наголосили, що російські найманці завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни рф проти України.

"Констатуємо, що вихідці з країн Африки та Близького Сходу, яких росія обманом чи примусом направляє на війну проти українського народу, регулярно потрапляють в український полон.

Звертаємося до таких іноземців із закликом усіма способами уникати потрапляння до лав російської армії, а у разі відправки на фронт за першої нагоди скористатись проєктом "Хочу жить", добровільно скласти зброю Силам оборони України та зберегти своє життя", - йдеться у заяві.

У МЗС рішуче засудили цинічне використання російською федерацією громадян африканських та арабських країн у якості найманців, яких кремлівський режим нещадно використовує як "гарматне м'ясо" у боях проти Сил оборони України на території нашої держави.

"Закликаємо уряди дружніх країн Африки та Близького Сходу публічно засудити такі дії росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю злочинну практику.

Згідно із загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права та Статуту ООН, Україна є жертвою незаконної, неспровокованої та невиправданої збройної агресії з боку рф. Відтак, міжнародним обов’язком усіх держав, які поважають Принципи та Цілі Статуту ООН, є сприяння захисту суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Лише через єдність та силу світ здатний дати гідну відсіч агресорам та окупантам, де б вони не знаходились", - резюмували у МЗС.

росія перекидає найманців з Африки до курської області - ЗМІ30.08.24, 14:39 • 12543 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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