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росія перекидає найманців з Африки до курської області - ЗМІ

росія перекидає найманців з Африки до курської області - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12543 перегляди

російське воєнізоване формування "ведмідь" залишає Буркіна-Фасо для участі в обороні проти наступу української армії в курській області. Командир росіян в коментарі Le Monde підтвердив факт відходу з африканської країни.

росія перекидає своїх бійців із африканської країни Буркіна-Фасо в курську область. Про це французькому виданню Le Monde повідомив командир бригади найманців, пише УНН.

Деталі

Видання повідомляє, що російське воєнізове формування ПВК "ведмідь", яке пов'язани з міноборони рф, залишає Буркіна-Фасо. З травня близько сотні бійців забезпечували охорону ключових фігур місцевої військової хунти.

Офіційною причиною їхнього від'їзду, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в курській області.

Командир росіян віктор єрмолаєв на прізвисько "джедай" у коментарі Le Monde підтвердив факт відходу з Буркіна-Фасо.

Нагадаємо

білорусь під приводом навчань стягує до кордону з Україною армію та військову техніку. Крім того фіксують найманців колишньої ПВК "вагнер". У МЗС України закликали посадовців білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви та відвести війська.

Британська розвідка: після смерті пригожина у ПВК "вагнер" лишилось близько 5 тисяч найманців 23.08.24, 16:10 • 14111 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

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