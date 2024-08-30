росія перекидає найманців з Африки до курської області - ЗМІ
Київ • УНН
російське воєнізоване формування "ведмідь" залишає Буркіна-Фасо для участі в обороні проти наступу української армії в курській області. Командир росіян в коментарі Le Monde підтвердив факт відходу з африканської країни.
росія перекидає своїх бійців із африканської країни Буркіна-Фасо в курську область. Про це французькому виданню Le Monde повідомив командир бригади найманців, пише УНН.
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Видання повідомляє, що російське воєнізове формування ПВК "ведмідь", яке пов'язани з міноборони рф, залишає Буркіна-Фасо. З травня близько сотні бійців забезпечували охорону ключових фігур місцевої військової хунти.
Офіційною причиною їхнього від'їзду, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в курській області.
Командир росіян віктор єрмолаєв на прізвисько "джедай" у коментарі Le Monde підтвердив факт відходу з Буркіна-Фасо.
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