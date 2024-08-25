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білорусь стягує війська та найманців ПВК "Вагнер" до кордону з Україною. У МЗС закликали не робити "трагічних помилок" і відійти

білорусь стягує війська та найманців ПВК "Вагнер" до кордону з Україною. У МЗС закликали не робити "трагічних помилок" і відійти

Київ • УНН

 • 38374 перегляди

МЗС України повідомляє про концентрацію білоруських військ біля північного кордону. Україна закликає білорусь відвести війська та попереджає про готовність захищатися у разі порушення кордону.

білорусь під приводом навчань стягує до кордону з Україною армію та військову техніку. Крім того фіксують найманців колишньої ПВК "Вагнер". У МЗС України закликали посадовців білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви та відвести війська, передає УНН.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили республіки білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер". 

Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", - йдеться у заяві МЗС.

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко 23.08.24, 10:10 • 88621 перегляд

Українське дипвідомство закликало посадових осіб республіки білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у рб систем вогню. 

"Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. 

Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - зазначено в заяві.

АР: Білорусь направляє додаткові війська і літаки до кордону з Україною20.08.24, 03:30 • 42437 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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