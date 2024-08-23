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З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко

Київ • УНН

 • 88621 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з білоруссю. Україна залишається готовою до будь-якого розвитку подій, поки білорусь перебуває під впливом рф.

Загалом за останній період не було якихось нестандартних ситуацій, або ж дій з боку білорусі щодо дестабілізації, яка б стосувалися лінії українського кордону. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Загалом цей напрямок для нас і так залишається загрозливим, як і раніше, тому що білорусь продовжує підтримувати росію в цій війні. Однак поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу. Загалом по лінії кордону за останній період не було якихось нестандартних ситуацій, або ж дій з боку білорусі щодо дестабілізації, яка б стосувалися лінії нашого кордону

- розповів Демченко.

Однак, він зазначив, що в Україні мають бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, допоки білорусь залишатиметься в орбіті впливу рф.

Доповнення

22 серпня Демченко повідомляв, що ситуація по лінії кордону з білоруссю залишається без змін. Переміщення техніки та особового складу з підрозділів армії білорусі не відбувається.

Associated Press перед цим повідомляло, що після того, як білоруський правитель олександр лукашенко оголосив, що розмістить майже третину збройних сил країни на кордоні з Україною, білорусь перекинула туди літаки і війська ППО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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