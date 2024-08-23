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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Со стороны беларуси действий по дестабилизации на границе с Украиной за последнее время не было - Демченко

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 07:10  •  27995 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с беларусью. Украина остается готовой к любому развитию событий, пока беларусь находится под влиянием рф.

В целом за последний период не было каких-то нестандартных ситуаций, или же действий со стороны беларуси по дестабилизации, которая бы касались линии украинской границы. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

В целом это направление для нас и так остается угрожающим, как и раньше, потому что беларусь продолжает поддерживать россию в этой войне. Однако рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники или личного состава. В целом по линии границы за последний период не было каких-то нестандартных ситуаций, или же действий со стороны беларуси по дестабилизации, которая бы касались линии нашей границы

- рассказал Демченко.

Однако, он отметил, что в Украине должны быть готовы к развитию любых ситуаций, пока беларусь будет оставаться в орбите влияния рф.

Дополнение

22 августа Демченко сообщал, что ситуация по линии границы с беларусью остается без изменений. Перемещения техники и личного состава из подразделений армии беларуси не происходит.

Associated Press перед этим сообщало, что после того, как белорусский правитель александр лукашенко объявил, что разместит почти треть вооруженных сил страны на границе с Украиной, беларусь перебросила туда самолеты и войска ПВО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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