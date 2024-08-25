беларусь стягивает войска и наемников ЧВК "Вагнер" к границе с Украиной. В МИД призвали не делать "трагических ошибок" и отойти

беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику. Кроме того фиксируют наемников бывшей ЧВК "Вагнер". В МИД Украины призвали чиновников беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением москвы и отвести войска, передает УНН.

"По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы республики беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом", - говорится в заявлении МИД.

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Украинское дипведомство призвало должностных лиц республики беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у рб систем огня.

"Подчеркиваем, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.

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