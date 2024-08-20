АР: Беларусь направляет дополнительные войска и самолеты к границе с Украиной

После того, как президент Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть вооруженных сил страны на границе с Украиной, Беларусь перебросила туда самолеты и войска ПВО, сообщает Associated Press в понедельник, передает УНН.

Детали

Белорусские военные также разместили зенитные ракеты и солдат из радиотехнического корпуса страны, заявил по национальному телевидению генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими силами ПВО, назвав этот шаг значительным увеличением.

Авторитарный лидер Беларуси Лукашенко в воскресенье объявил, что он приказал почти трети армии отправиться к границе с Украиной. Хотя он не уточнил численность войск, армия Беларуси насчитывает около 60 000 человек.

Лукашенко заявил, что это решение было принято в ответ на развертывание дополнительных украинских войск вдоль границы, но это не может быть подтверждено независимо.

Украина не подтвердила размещение белорусских войск на 1084-километровой совместной границе.

Россия использовала Беларусь, которая зависит от российских кредитов и дешевой энергии, в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в Украину, перемещая свои войска через белорусскую территорию, чтобы напасть на Украину с севера. Россия также переместила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь в 2023 году.

Лукашенко в воскресенье также призвал к переговорам между Россией и Украиной, но заявил, что нынешнее вторжение Киева в Курскую область России препятствует переговорам. Он назвал «эскалацию» попыткой спровоцировать Москву.

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