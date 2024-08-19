На этой неделе премьер КНР посетит Россию и Беларусь

На этой неделе премьер Государственного совета КНР Ли Цян совершит визит в Россию и Беларусь. В рф, в частности, он поедет на традиционную 29-ю встречу премьеров двух стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Китая.

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В МИД заявили, что Ли Цян совершит визиты по приглашению своих российского и белорусского коллег Михаила Мишустина и Романа Головченко с 20 по 23 августа.

Согласно официальному пресс релизу, чиновник посетит рф после чего совершит визит в Беларусь.

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Также пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и начало "китайско-русского Года культуры".

По ее словам, 29-я встреча между премьера мы являемся "важным механизмом для содействия реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и координации продвижения сотрудничества между двумя сторонами"

Ожидается, что на встрече с российским визави Ли Цян обсудит двусторонние отношения и "важные вопросы, представляющие общий интерес".

Нин также сказала, что Китай и Беларусь являются "всеобъемлющими стратегическими партнерами". Во время своего визита в Беларусь китайский премьер проведет переговоры с Головченко относительно двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах.

Напомним

МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области рф, призвав стороны придерживаться принципов деэскалации. Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом для политического урегулирования кризиса.

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