На этой неделе премьер КНР посетит Россию и Беларусь
Киев • УНН
Ли Цян совершит визит в РФ и Беларусь по приглашению премьеров этих стран. В России он примет участие в 29-й встрече премьеров, обсуждая двусторонние отношения и вопросы общественного интереса.
На этой неделе премьер Государственного совета КНР Ли Цян совершит визит в Россию и Беларусь. В рф, в частности, он поедет на традиционную 29-ю встречу премьеров двух стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Китая.
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В МИД заявили, что Ли Цян совершит визиты по приглашению своих российского и белорусского коллег Михаила Мишустина и Романа Головченко с 20 по 23 августа.
Согласно официальному пресс релизу, чиновник посетит рф после чего совершит визит в Беларусь.
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Также пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и начало "китайско-русского Года культуры".
По ее словам, 29-я встреча между премьера мы являемся "важным механизмом для содействия реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и координации продвижения сотрудничества между двумя сторонами"
Ожидается, что на встрече с российским визави Ли Цян обсудит двусторонние отношения и "важные вопросы, представляющие общий интерес".
Нин также сказала, что Китай и Беларусь являются "всеобъемлющими стратегическими партнерами". Во время своего визита в Беларусь китайский премьер проведет переговоры с Головченко относительно двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах.
Напомним
МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области рф, призвав стороны придерживаться принципов деэскалации. Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом для политического урегулирования кризиса.
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