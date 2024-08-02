Весной Китай совместно с Бразилией подготовили коммюнике из шести пунктов по Украине, которое предусматривает мирную конференцию, которую будут признавать и Киев и Москва. Пекин утверждает, что за несколько месяцев уже более 110 стран «положительно отреагировали» на этот документ. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД КНР.

Детали

Отмечается, что на прошлой неделе 29 июля спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию. Во время его переговоров с советниками президента Бразилии и заместителем министра иностранных дел стороны обменялись мнениями относительно украинского кризиса.

В частности, Ли Хуэй отметил, что нынешняя война между Россией и Украиной все еще продолжается, и приоритетом является «охлаждение» ситуации.

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Китай и Бразилия совместно обнародовали «консенсус из шести пунктов» по содействию политическому урегулированию украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и в дальнейшем усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического урегулирования украинского кризиса - говорится в заявлении МИД КНР.

Дополнение

В мае этого года Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике по Украине. В документе страны сформулировали шесть пунктов, которые, по их мнению, позволят решить «украинский кризис».

Страны в частности отмечают диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь решения «украинского кризиса», а также необходимость деэскалации и всеобъемлющего прекращения огня.

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Кроме того, Китай и Бразилия призывают «все стороны» придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширять поле боевых действий, обострять ситуацию на фронте и избегать провокаций.

Также КНР совместно с Бразилией заявили, что поддерживают международную мирную конференцию, «которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех сторон, а также честного обсуждения всех мирных планов».

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, если Китай захочет, он может заставить Россию остановить войну против Украины. Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы Китай давил на Россию по окончанию войны так же как давят США, так же как давит ЕС.

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