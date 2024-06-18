Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил BBC, что Китай должен столкнуться с последствиями за поддержку войны россии в Украине, если он не изменит свою политику, пишет УНН.

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Столтенберг сказал, что Пекин "пытается достичь обоих результатов", поддерживая военные усилия россии, а также пытаясь поддерживать отношения с европейскими союзниками.

"Это не может работать в долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг BBC News во время визита в Вашингтон.

Отвечая на вопрос о том, что члены НАТО могут сделать в отношении поддержки Китаем россии, Столтенберг сказал, что "ведутся разговоры" о возможных санкциях.

Он сказал, что Китай "делится многими технологиями, (такими как) микроэлектроника, которые являются ключевыми для россии для создания ракет, оружия, которое она использует против Украины".

Генсек НАТО добавил, что "на каком-то этапе нам следует подумать о каких-то экономических издержках, если Китай не изменит свое поведение".

Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку россии - в прошлом месяце США объявили об ограничениях, которые будут касаться около 20 компаний, базирующихся в Китае и Гонконге.

Китай защищает свой бизнес с москвой, заявляя, что не продает летального оружия и "осмотрительно относится к экспорту товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".

Он также сказал, что Северная Корея отправила артиллерийские снаряды в россию, а взамен рф предоставила передовые технологии для ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

"Итак, Северная Корея помогает россии вести агрессивную войну против Украины", - отметил он.

Столтенберг также обратился к комментариям, которые он сделал для Telegraph в воскресенье, в которых указано, что НАТО, возможно, рассматривает возможность увеличения количества развернутых боеголовок как средство сдерживания растущих угроз со стороны россии и Китая.

Представитель кремля дмитрий песков раскритиковал эти комментарии, назвав их "не чем иным, как очередной эскалацией напряженности".

Но Столтенберг сказал, что они являются "общим сообщением", что НАТО является ядерным альянсом и что любое нападение на члена НАТО "вызовет ответ со стороны всего альянса".

"Цель НАТО - не вести войну, цель - предотвратить войну", - сказал он.

Китай должен заплатить за поддержку путинской войны - Генсек НАТО