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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Китай має заплатити за підтримку путінської війни - Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 48265 перегляди

Генеральний секретар НАТО попередив, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо продовжить підтримувати війну росії в Україні.

Китай має заплатити за підтримку путінської війни - Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив BBC, що Китай повинен зіткнутися з наслідками за підтримку війни росії в Україні, якщо він не змінить свою політику, пише УНН.

Деталі

Столтенберг сказав, що Пекін "намагається досягти обох результатів", підтримуючи військові зусилля росії, а також намагаючись підтримувати відносини з європейськими союзниками.

"Це не може працювати в довгостроковій перспективі", - сказав Столтенберг BBC News під час візиту до Вашингтона.

Відповідаючи на запитання про те, що члени НАТО можуть зробити щодо підтримки Китаєм росії, Столтенберг сказав, що "ведуться розмови" про можливі санкції.

Він сказав, що Китай "ділиться багатьма технологіями, (такими як) мікроелектроніка, які є ключовими для росії для створення ракет, зброї, яку вона використовує проти України".

Генсек НАТО додав, що "на якомусь етапі нам слід подумати про якусь економічну ціну, якщо Китай не змінить свою поведінку".

Пекін вже перебуває під деякими санкціями за підтримку росії - минулого місяця США оголосили про обмеження, які стосуватимуться близько 20 компаній, що базуються в Китаї та Гонконгу.

Китай захищає свій бізнес з москвою, заявляючи, що не продає летальної зброї та "обачливо ставиться до експорту товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил".

Він також сказав, що Північна Корея відправила артилерійські снаряди в росію, а натомість рф надала передові технології для ракетної та ядерної програм Північної Кореї.

"Отже, Північна Корея допомагає росії вести агресивну війну проти України", - зазначив він.

Столтенберг також звернувся до коментарів, які він зробив для Telegraph у неділю, у яких зазначено, що НАТО, можливо, розглядає можливість збільшення кількості розгорнутих боєголовок як засіб стримування зростаючих загроз з боку росії та Китаю.

Речник кремля дмитро пєсков розкритикував ці коментарі, назвавши їх "нічим іншим, як черговою ескалацією напруженості".

Але Столтенберг сказав, що вони є "загальним повідомленням", що НАТО є ядерним альянсом і що будь-який напад на члена НАТО "викличе відповідь з боку всього альянсу".

"Мета НАТО - не вести війну, мета - запобігти війні", - сказав він.

Понад 20 країн НАТО досягли цілі 2% ВВП на оборонні витрати цього року - Столтенберг 18.06.24, 01:26 • 40412 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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