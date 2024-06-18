Понад 20 країн НАТО досягли цілі 2% ВВП на оборонні витрати цього року - Столтенберг
Київ • УНН
Цього року понад 20 країн НАТО досягли мети виділення щонайменше 2% ВВП на оборону, що є значним збільшенням порівняно з менш ніж 10 країнами п'ять років тому, завдяки збільшенню військових витрат після анексії Криму рф в 2014 році.
Понад 20 країн НАТО досягли цілі виділення принаймні 2% ВВП на оборону цього року. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що понад 20 країн-членів Альянсу досягли цілі виділення принаймні 2% ВВП на оборону цього року. Він підкреслив, що цей досягнутий прогрес став можливим завдяки збільшенню військових витрат союзників після анексії рф Криму від України у 2014 році.
Столтенберг зазначив, що кількість країн-членів НАТО, які виконують свої зобов’язання щодо військових витрат, значно зросла порівняно з менш ніж 10 країнами п’ять років тому. Він також повідомив про це президенту США Джо Байдену під час зустрічі в Білому домі.
10 країн ЄС досягли мети НАТО щодо витрат на оборону у 2% ВВП05.01.24, 03:45 • 25302 перегляди