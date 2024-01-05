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10 країн ЄС досягли мети НАТО щодо витрат на оборону у 2% ВВП

10 країн ЄС досягли мети НАТО щодо витрат на оборону у 2% ВВП

Київ • УНН

 • 25302 перегляди

Десять європейських членів НАТО досягли цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП; США не включені до звіту.

Десять країн НАТО в Європі досягли мети витратити 2 відсотки валового внутрішнього продукту на оборону. Про це йдеться в звіті інституту Ifo в Мюнхені, передає УНН.

Деталі

Окрім Великої Британії, більшість країн уздовж зовнішнього кордону НАТО на сході досягли цільового відсотка. Це були новачки Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Греція.

У державному бюджеті на 2024 рік Норвегія заклала 1,8 відсотка розрахункового ВВП.

Доповідь не розглядає США, але в щорічній доповіді голови НАТО Йенса Столтенберга минулого року зазначено, що США витратили на оборону 3,5 відсотка ВВП у 2022 році.

Засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки рф заплановано на 10 січня04.01.24, 12:15 • 31161 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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