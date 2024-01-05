10 країн ЄС досягли мети НАТО щодо витрат на оборону у 2% ВВП
Київ • УНН
Десять європейських членів НАТО досягли цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП; США не включені до звіту.
Десять країн НАТО в Європі досягли мети витратити 2 відсотки валового внутрішнього продукту на оборону. Про це йдеться в звіті інституту Ifo в Мюнхені, передає УНН.
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Окрім Великої Британії, більшість країн уздовж зовнішнього кордону НАТО на сході досягли цільового відсотка. Це були новачки Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Греція.
У державному бюджеті на 2024 рік Норвегія заклала 1,8 відсотка розрахункового ВВП.
Доповідь не розглядає США, але в щорічній доповіді голови НАТО Йенса Столтенберга минулого року зазначено, що США витратили на оборону 3,5 відсотка ВВП у 2022 році.
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