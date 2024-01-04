Засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки рф заплановано на 10 січня

Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання, як очікується, 10 січня, у відповідь на нещодавні масовані ракетні та дронові атаки рф на Україну, повідомив у четвер, речник НАТО Ділан Вайт, пише УНН.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради НАТО-Україна в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак та ударів безпілотників - написав Вайт у X.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли росіян.