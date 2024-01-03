НАТО проведе надзвичайне засідання ради Україна-НАТО щодо масованих російських атак

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли росіян. Про це в соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари росії. – написав Кулеба у Х.

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Міністр МЗС України зазначив, що однією з ключових тем майбутнього засідання стане посилення протиповітряної оборони України. Та наголосив, що це "важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору".

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Напередодні, Міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту до рішучих заходів через чергову масовану атаку. Зокрема, Кулеба зазначив, що серед кроків, що вже можна зробити - це прискорити постачання додаткових систем ППО та схвалити використання заморожених російських активів.

Того ж дня, в етері телемарафону головний український дипломат розповів, що у Сполучених Штатах та Європейському Союзі вже є конкретні напрацювання по цьому питанням. Є приклад Бельгії, яка вже передала податки з доходів на російські активи на потреби України.