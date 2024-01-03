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НАТО проведе надзвичайне засідання ради Україна-НАТО щодо масованих російських атак

НАТО проведе надзвичайне засідання ради Україна-НАТО щодо масованих російських атак

Київ • УНН

 • 34596 перегляди

Рада Україна-НАТО має бути терміново скликана після масштабних ракетних атак Росії з акцентом на посилення української протиповітряної оборони.

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли росіян. Про це в соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари росії.

– написав Кулеба у Х.

Деталі

Міністр МЗС України зазначив, що однією з ключових тем майбутнього засідання стане посилення протиповітряної оборони України. Та наголосив, що це "важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору".

Кулеба та голова МЗС Індії обговорили співпрацю щодо Формули миру: домовились провести перше з 2018 року засідання спільної міжурядової комісії03.01.24, 12:21 • 26549 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні, Міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту до рішучих заходів через чергову масовану атаку. Зокрема, Кулеба зазначив, що серед кроків, що вже можна зробити - це прискорити постачання додаткових систем ППО та схвалити використання заморожених російських активів. 

Того ж дня, в етері телемарафону головний український дипломат розповів, що у Сполучених Штатах та Європейському Союзі вже є конкретні напрацювання по цьому питанням. Є приклад Бельгії, яка вже передала податки з доходів на російські активи на потреби України.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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