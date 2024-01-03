Кулеба та голова МЗС Індії обговорили співпрацю щодо Формули миру: домовились провести перше з 2018 року засідання спільної міжурядової комісії

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломати домовились провести перше з 2018 року засідання індійсько-української міжурядової комісії. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, пише УНН.

Моя перша телефонна розмова у 2024 році була із Джайшанкаром з питання українсько-індійських відносин. Я поінформував свого колегу про нещодавню ескалацію терору з боку росії та масові повітряні атаки, що призвели до страждань і руйнувань серед мирного населення