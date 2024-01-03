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Кулеба та голова МЗС Індії обговорили співпрацю щодо Формули миру: домовились провести перше з 2018 року засідання спільної міжурядової комісії

Кулеба та голова МЗС Індії обговорили співпрацю щодо Формули миру: домовились провести перше з 2018 року засідання спільної міжурядової комісії

Київ • УНН

 • 26549 перегляди

Кулеба та міністр закордонних справ Індії обговорили співпрацю щодо української Формули миру та домовилися провести першу з 2018 року міжурядову зустріч між Індією та Україною.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломати домовились провести перше з 2018 року засідання індійсько-української міжурядової комісії. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, пише УНН.

Моя перша телефонна розмова у 2024 році була із Джайшанкаром з питання українсько-індійських відносин.  Я поінформував свого колегу про нещодавню ескалацію терору з боку росії та масові повітряні атаки, що призвели до страждань і руйнувань серед мирного населення

- написав Кулеба.

Кулеба повідомив, що вони обговорили подальшу співпрацю щодо Формули миру. Голова МЗС поінформував Джайшанкара про бачення України щодо Глобального саміту лідерів миру.

Ми домовилися найближчим часом провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії. Омолодження цього основного механізму наших двосторонніх відносин дасть нам змогу спільно просуватися вперед…

- зауважив Кулеба.

лавров заявив, що росія та Індія наближаються до спільного виробництва військової техніки27.12.23, 21:35 • 36053 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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