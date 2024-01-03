Кулеба та голова МЗС Індії обговорили співпрацю щодо Формули миру: домовились провести перше з 2018 року засідання спільної міжурядової комісії
Київ • УНН
Кулеба та міністр закордонних справ Індії обговорили співпрацю щодо української Формули миру та домовилися провести першу з 2018 року міжурядову зустріч між Індією та Україною.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломати домовились провести перше з 2018 року засідання індійсько-української міжурядової комісії. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Моя перша телефонна розмова у 2024 році була із Джайшанкаром з питання українсько-індійських відносин. Я поінформував свого колегу про нещодавню ескалацію терору з боку росії та масові повітряні атаки, що призвели до страждань і руйнувань серед мирного населення
Кулеба повідомив, що вони обговорили подальшу співпрацю щодо Формули миру. Голова МЗС поінформував Джайшанкара про бачення України щодо Глобального саміту лідерів миру.
Ми домовилися найближчим часом провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії. Омолодження цього основного механізму наших двосторонніх відносин дасть нам змогу спільно просуватися вперед…
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