Україна очікує дій від міжнародної спільноти: Кулеба про сьогоднішню атаку рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України закликає до рішучих міжнародних дій, включаючи прискорення поставок засобів протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів, після смертоносної атаки росії на цивільні об'єкти.
Україна очікує від міжнародної спільноти рішучих заходів через чергову масовану атаку. Серед кроків, які вже можна зробити - це прискорити постачання додаткових систем ППО та схвалити використання заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
Деталі
путін посилює терор проти України. Сьогодні був уже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, людей, у тому числі дітей, було поранено та вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів
Він назвав п’ять кроків, які можна зробити прямо зараз:
1. Прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів;
2. Забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів;
3. Забезпечити Україну ракетами дальності 300 км+;
4. Схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;
5. Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.
Терористичний режим у москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні
Доповнення
Російські війська сьогодні повторили масовану атаку на Україну, як було 29 грудня. Уночі знищено 35 з 35 "шахедів", а згодом - 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет та 3 з трьох "Калібрів"