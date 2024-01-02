Україна очікує дій від міжнародної спільноти: Кулеба про сьогоднішню атаку рф 

Україна очікує від міжнародної спільноти рішучих заходів через чергову масовану атаку. Серед кроків, які вже можна зробити - це прискорити постачання додаткових систем ППО та схвалити використання заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

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путін посилює терор проти України. Сьогодні був уже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, людей, у тому числі дітей, було поранено та вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів