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2024-го, ймовірно, країни Заходу почнуть конфіскацію російських активів на користь України – Кулеба

2024-го, ймовірно, країни Заходу почнуть конфіскацію російських активів на користь України – Кулеба

Київ • УНН

 • 33582 перегляди

За словами міністра закордонних справ України Кулеби, західні країни можуть почати арештовувати російські активи на користь України у 2024 році, оскільки відповідне законодавство з'являється в ЄС та США.

Країни перебувають на другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні. Про це заявив Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає УНН.

Деталі

За даними голови МЗС України, уже є конкретні напрацювання у Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Є приклад Бельгії, яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України.

Також є акти законодавства, ухвалені в деяких країнах, які створюють механізми передачі грошей.

Єврокомісія має намір передати заморожені активи РФ Києву – FT12.12.23, 02:55 • 48393 перегляди

Зараз той етап, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС та країн G7. Це буде одним із ключових питань цього року, над яким ми працюватимемо

сказав Кулеба.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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