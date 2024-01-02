2024-го, ймовірно, країни Заходу почнуть конфіскацію російських активів на користь України – Кулеба

Країни перебувають на другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні. Про це заявив Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає УНН.

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За даними голови МЗС України, уже є конкретні напрацювання у Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Є приклад Бельгії, яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України.

Також є акти законодавства, ухвалені в деяких країнах, які створюють механізми передачі грошей.

Єврокомісія має намір передати заморожені активи РФ Києву – FT

Зараз той етап, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС та країн G7. Це буде одним із ключових питань цього року, над яким ми працюватимемо