НАТО проведет чрезвычайное заседание совета Украина-НАТО по массированным российским атакам

Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные и дроновые обстрелы россиян. Об этом в соцсети сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО в ответ на на массированные ракетные и беспилотные удары России. - написал Кулеба у Х.

Детали

Министр МИД Украины отметил, что одной из ключевых тем предстоящего заседания станет усиление противовоздушной обороны Украины. И подчеркнул, что это "важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора".

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Напомним

Накануне, Министр иностранных дел Украины призвал международное сообщество к решительным мерам из-за очередной массированной атаки. В частности, Кулеба отметил, что среди шагов, которые уже можно сделать - это ускорить поставки дополнительных систем ПВО и одобрить использование замороженных российских активов.

В тот же день, в эфире телемарафона главный украинский дипломат рассказал, что в Соединенных Штатах и Европейском Союзе уже есть конкретные наработки по этому вопросу. Есть пример Бельгии, которая уже передала налоги с доходов на российские активы на нужды Украины.