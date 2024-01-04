Заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные атаки рф запланировано на 10 января
Киев • УНН
Совет Украина-НАТО, как ожидается, проведет заседание 10 января по просьбе Украины в связи с недавними российскими ударами.
Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание, как ожидается, 10 января, в ответ на недавние массированные ракетные и дроновые атаки рф на Украину, сообщил в четверг спикер НАТО Дилан Уайт, пишет УНН.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные и дроновые обстрелы россиян.