10 стран ЕС достигли цели НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП

Десять стран НАТО в Европе достигли цели потратить 2 процента валового внутреннего продукта на оборону. Об этом говорится в отчете института Ifo в Мюнхене, передает УНН.

Детали

Кроме Великобритании, большинство стран вдоль внешней границы НАТО на востоке достигли целевого процента. Это были новички Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Румыния и Греция.

В государственном бюджете на 2024 год Норвегия заложила 1,8 процента расчетного ВВП.

Доклад не рассматривает США, но в ежегодном докладе главы НАТО Йенса Столтенберга в прошлом году указано, что США потратили на оборону 3,5 процента ВВП в 2022 году.

Заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные атаки рф запланировано на 10 января