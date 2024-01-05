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10 стран ЕС достигли цели НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 01:45  •  5246 просмотра

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Десять европейских членов НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП; США не включены в отчет.

Десять стран НАТО в Европе достигли цели потратить 2 процента валового внутреннего продукта на оборону. Об этом говорится в отчете института Ifo в Мюнхене, передает УНН.

Детали

Кроме Великобритании, большинство стран вдоль внешней границы НАТО на востоке достигли целевого процента. Это были новички Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Румыния и Греция.

В государственном бюджете на 2024 год Норвегия заложила 1,8 процента расчетного ВВП.

Доклад не рассматривает США, но в ежегодном докладе главы НАТО Йенса Столтенберга в прошлом году указано, что США потратили на оборону 3,5 процента ВВП в 2022 году.

Заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные атаки рф запланировано на 10 января04 январь 2024, 10:15 • 27465 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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