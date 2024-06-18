Более 20 стран НАТО достигли цели выделения по крайней мере 2% ВВП на оборону в этом году. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что более 20 стран-членов Альянса достигли цели выделения по крайней мере 2% ВВП на оборону в этом году. Он подчеркнул, что этот достигнутый прогресс стал возможным благодаря увеличению военных расходов союзников после аннексии Крыма от Украины в 2014 году.

Столтенберг отметил, что количество стран-членов НАТО, которые выполняют свои обязательства по военным расходам, значительно возросло по сравнению с менее чем 10 странами пять лет назад. Он также сообщил об этом президенту США Джо Байдену во время встречи в Белом доме.

10 стран ЕС достигли цели НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП