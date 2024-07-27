Высокий представитель ЕС во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, состоявшейся в Лаосе в рамках министерской встречи АСЕАН, призвал китайскую сторону способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, что позволяет агрессору наращивать производство вооружений. Такая информация обнародована на сайте Европейской службы внешних действий, передает УНН.

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«Высокий представитель отметил, что ЕС и Китай должны признать беспокойство друг друга. Это прежде всего касается поддержки Китаем российской агрессивной войны против Украины. Высокий представитель объяснил, почему Европейский Союз считает российскую войну против Украины экзистенциальной угрозой для Европы. Он выразил обеспокоенность тем, что экспорт Китаем большого количества товаров и элементов двойного назначения оказывает России поддержку в наращивании производства ее военного оборудования», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Жозеп Боррель попросил Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы сделать собственный вклад в завершение этой войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и отметил, что совместное заявление Китая с Бразилией от мая 2024 года не является движением в этом направлении.

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