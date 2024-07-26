Китайские компании экспортируют военное оборудование для белорусских компаний, которые находятся под санкциями Европы и США. В свою очередь белорусские предприниматели имеют тесные связи с Россией. Об этом пишет издание Nikkei, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Китай официально не признает того, что поставляет оружие в рф, но при этом экспортирует военное оборудование в Беларусь, где производится вооружение, в частности для ВС рф.

В частности, белорусская оппозиционная группа BelPol получила контракты, платежные записи и другую информацию из многих отраслевых источников об операциях между компаниями из Беларуси и КНР.

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Так, недавно китайская компания Green Cycle Energy получила заказ от белорусской «БелОМО Холдинг» на 3000 компонентов для модуля лазерного целеуказания ЛАД-21Т.

Сам модуль используют военные для формирования лазерной указки для высокоточных бомб и ракет с наведением по лазерному лучу.

Оплата по контракту осуществлялась в национальной валюте Китая - юанях и проходила через шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ.

Также китайская компания Morotack 1 февраля 2024 года заключила контракт с «Диапроектор», которая является дочерним предприятием группы БелОМО на 200 единиц компонентов под названием «фланцы» на сумму 114 тыс. юаней.

В издании подчеркивают, что все эти компоненты очень важны для создания современных систем наведения. Оплата по контракту состоялась через белорусские и китайские банки.

В свою очередь группа БелОМО тесно сотрудничает с российскими оборонно-промышленными компаниями, что позволяет России получать изделия белорусских предприятий для собственной армии.

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Так, например, компания «Прецизионные лазерные системы» из города Санкт-Петербург поставила предприятию «Диапроектор» компоненты для лазеров, которые используются для создания лазерных дальномеров в составе системы управления огнем «Сосна-У», танков Т-72Б3.

Издание утверждает, что 78 единиц этих компонентов были проданы по цене 499 200 долларов США.

В частности, в феврале 2023 года, «Диапроектор» указал в заказе, что комплектующие будут поставлены белорусскому оборонному подрядчику «Пеленг» «для производства „Сосны-У“ в рамках государственного оборонного заказа Минобороны РФ».

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что усиление санкций и контроля за цепочками поставок в РФ высокотехнологичных компонентов остается актуальным вопросом, ведь враг активно использует их в оружии, которым атакует Украину.

Усиление санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с вооруженной агрессией РФ на территории Украины должно оставаться актуальным вопросом на повестке дня для наших иностранных партнеров. Именно высокотехнологичные составляющие в целом являются ключевыми элементами обеспечения функционирования систем управления, питания и навигации российских ракет. Контроль со стороны ЕС за экспортом микроэлектроники и других передовых технологий может существенно повлиять на способность России разрабатывать и совершенствовать свою военную технику и средства поражения - отметил Рувин.

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