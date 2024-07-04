Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие из Китая попадает в рф. Также Китай мог бы сыграть колоссальную роль в завершении войны, в частности, помочь давить в этом вопросе на российского диктатора владимира путина. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Детали

"Хотелось бы чтобы Китай играл серьезную роль, большая страна, реальная реальная вторая экономика, от которой сегодня очень сильно зависит россия, потому что некуда экспортировать много разных своих товаров из-за санкций.

По его словам, Китай мог бы сыграть "колоссальную роль без оружия", они бы могли помочь давить на путина, чтобы он остановил войну.

Он также указал, что у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие Китая попадает в россию.

"Сам лидер Китая уверял меня, что он не будет этого делать. Некоторые детали они там есть. Я думаю дроны какие-то или детали к дронам, двойного использования наверное но они не только китайские скажу вам откровенно. Они идут, к сожалению, из некоторых европейских стран и с этим можно бороться... Мне кажется, что если бы захотел бы лидер Китая, чтобы этого не происходило - наверняка этого не происходило", - указал глава государства.

Также Зеленский прокомментировал информацию агентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ЕС, что китайские и российские компании вместе разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский дрон-камикадзе Shahed. По его словам, если это подтвердится, то необходимо будет вводить санкции.

"Если Китай разрабатывает совместно с россией оружие, которое будет использоваться на территории Украины, или которое будет использоваться для поддержки войны россии против Украины - я уверен, что можно накладывать абсолютно санкции и работать в этом направлении.

Китай боится, что без рф у него отношения с США будут еще сложнее - Зеленский