Китай на замовлення РФ створює дрон – Bloomberg

Китайські та російські компанії спільно працюють над розробкою ударного безпілотника, подібного до іранського безпілотника-камікадзе Shahed, причому Китай потенційно може надавати цілі безпілотники або їхні частини, які збиратимуться в Росії.

Китайські та російські компанії разом розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський дрон-камікадзе Shahed. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела в ЄС, передає УНН. Деталі За даними агентства, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори щодо копіювання і випуску копії іранського безпілотника Shahed на території КНР. А цього року вже почали тестування версії перед відправкою до Росії. У Європі вважають, що надання Росії цих БпЛА для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, проти якої китайських офіційних осіб неодноразово застерігав Захід. Там же вказують, що Китай нині вагається, чи відправляти до Росії цілі безпілотники, чи ж частинами, які можна зібрати на місці. "Захід непокоїть те, що Китай може виробляти один безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія", - вказує видання. Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136. Раніше Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва. Під час візиту в Китай Дуда обговорив Україну з лідером КНР