Китай по заказу РФ создает дрон - Bloomberg

Китайские и российские компании вместе разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский дрон-камикадзе Shahed. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ЕС, передает УНН.

Детали

По данным агентства, в 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры по копированию и выпуску копии иранского беспилотника Shahed на территории КНР. А в этом году уже начали тестирование версии перед отправкой в Россию.

В Европе считают, что предоставление России этих БпЛА для целей нападения пересечет границу летальной помощи, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерегал Запад. Там же указывают, что Китай сейчас колеблется, отправлять ли в Россию целые беспилотники, или же частями, которые можно собрать на месте.

"Запад беспокоит то, что Китай может производить один беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия", - указывает издание.

Официальные лица не идентифицировали этот дрон, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Ранее Bloomberg News сообщило, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, которые используются в оружии или нужны для его производства.

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