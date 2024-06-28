Во время визита в Китай Дуда обсудил Украину с лидером КНР во время визита в Китай

На днях президент Польши Анджей Дуда совершил рабочий визит в Китай. Во время встреч с руководством КНР польский лидер обсудил ситуацию в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на канцелярию президента Польши.

Детали

Отмечается, что президент Анджей Дуда во время официального визита в Китай провел переговоры с китайскими чиновниками по политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности.

В частности, он встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, переговоры двух лидеров продолжались более четырех часов, в их присутствии было подписано пять двусторонних соглашений.

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Во время переговоров Дуда также представил президенту КНР "польский взгляд на ситуацию с безопасностью в Европе и мире. В частности польский лидер упомянул об Украине.

Я подробно обсудил ситуацию с безопасностью, донес Президенту (КНР - ред.), какая наша позиция и какой у нас опыт относительно российской агрессии против Украины и гибридной атаки со стороны Беларуси на польскую границу - рассказал Анджей Дуда о переговорах с лидером КНР.

Дополнение

Также Польша и КНР подписали соглашения о содействии двустороннему торговому сотрудничеству и о содействии взаимному инвестиционному сотрудничеству, а также о разработке китайско-польского и польско-китайского словарей

Кроме того, президент Си Цзиньпин представил одностороннюю декларацию о безвизовом режиме для поляков в Китай на срок до 15 дней. Безвизовый режим начнет действовать с 1 июля 2024 года.

Напомним

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса".