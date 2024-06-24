Китай шукатиме вирішення "кризи в Україні" у власний спосіб – Сі Цзіньпін

Голова Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай прагне мирних переговорів і політичного врегулювання "української кризи", та що його країна діятиме у свій власний спосіб для досягнення такої мети. Про це йдеться в повідомленні МЗС Китаю, повідомляє УНН.

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Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню

На переконання китайського лідера, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту, зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів.

Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні" у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки