Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса", и что его страна будет действовать своим собственным способом для достижения такой цели. Об этом говорится в сообщении МИД Китая, сообщает УНН.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию говорится в сообщении МИД Китая.

По убеждению китайского лидера, сейчас необходимо приложить усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности цитирует лидера страны МИД.

При этом Си отметил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

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