Киев • УНН
Китай по-своему стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса", выступая против критики своей торговли с Россией.
Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса", и что его страна будет действовать своим собственным способом для достижения такой цели. Об этом говорится в сообщении МИД Китая, сообщает УНН.
Детали
Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию
По убеждению китайского лидера, сейчас необходимо приложить усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.
Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности
При этом Си отметил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.
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