США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию после пятилетней паузы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Впервые за пять лет Соединенные Штаты и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию в марте.

Представители Пекина заверили американских коллег, что не будут прибегать к атомным угрозам Тайваня, сообщают двое американских делегатов, которые присутствовали на встрече.

Китайские представители проинформировали так после того, как их американские собеседники выразили обеспокоенность, что Китай может применить или угрожать применить ядерное оружие, если потерпит поражение в конфликте вокруг Тайваня.

Напомним

Пекин рассматривает демократически управляемый остров как свою территорию, но правительство Тайбэя отвергает это утверждение.

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