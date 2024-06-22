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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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США і Китай відновлюють ядерні переговори після 5-річної паузи

Київ • УНН

 • 102642 перегляди

Сполучені Штати та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї, де китайські чиновники запевнили своїх американських колег, що вони не будуть вдаватися до ядерних загроз проти Тайваню.

США і Китай відновлюють ядерні переговори після 5-річної паузи

США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї після п'ятирічної паузи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Уперше за п’ять років Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї в березні.

Представники Пекіна запевнили американських колег, що не будуть вдаватися до атомних загроз Тайваню, повідомляють двоє американських делегатів, які були присутні на зустрічі.

Китайські представники поінформували так після того, як їх американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Китай може застосувати або погрожувати застосувати ядерну зброю, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню.

Нагадаємо

Пекін розглядає демократично керований острів як свою територію, але уряд у Тайбеї відкидає це твердження.

Діалог США і Китаю "необхідність", щоб уникнути непорозумінь - Остін03.06.23, 14:12 • 318724 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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